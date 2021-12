Tergelincir, Rupiah Pagi Turun ke Posisi Rp14.224/USD

(DEV)

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari ini terpantau melemah setelah sempat menguat dalam beberapa hari sebelumnya.Mengutip Bloomberg, Rabu, 29 Desember 2021, rupiah turun 20 poin atau setara 0,14 persen ke level Rp14.224 per USD. Kemarin, rupiah ditutup pada level Rp14.214 per USD.Rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.224-Rp14.234 per USD. Sementara year to date (ytd) return sebesar 1,31 persen.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya karena ketidakpastian tentang varian Omicron covid-19. Sebagian besar disebabkan oleh latar belakang dan selera risiko investor yang meningkat.Menurutnya, investor juga mencermati dampak Omicron terhadap pemulihan ekonomi. Inggris tidak akan memperketat tindakan pembatasan sebelum akhir tahun meskipun jumlah kasus melonjak."Sedangkan Prancis akan semakin memperketat tindakan covid-19 tetapi tidak akan memberlakukan jam malam untuk malam Tahun Baru 2022. AS juga memangkas waktu isolasi yang direkomendasikan untuk orang Amerika yang terinfeksi, dari 10 hari menjadi lima hari," urai dia melalui keterangan tertulis yang dikutip Medcom.id.