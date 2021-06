Rupiah Masih Undervalue, Masih Adakah Potensi Menguat?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan nilai tukar rupiah hingga saat ini masih undervalue, bergerak di bawah garis fundamental. Hal ini didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, defisit neraca transaksi berjalan yang juga masih rendah, serta perekonomian yang mulai membaik."Tentu saja ada potensi-potensi nilai tukar rupiah menguat. Namun juga ada ketidakpastian dan risiko tekanan nilai tukar yang disampaikan adalah dari sisi global," ujar Perry dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Rabu, 2 Juni 2021.Perry menjelaskan, potensi ketidakpastian dan risiko tekanan terhadap nilai tukar adalah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau US Treasury (UST). Selain itu, karena adanya ketidakpastian global.Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memperkirakan rupiah pada tahun ini berada di level Rp14.200 sampai Rp14.600 per USD dan tahun depan diproyeksikan menguat ke level Rp14.100 hingga Rp14.500 per USD."Ini yang tentu saja tarik-tarikan dua faktor positif dan negatif ini mendorong kami memperkirakan nilai tukar rupiah tahun 2022 di kisaran Rp14.100 sampai Rp14.500. Masih menguat dari 2021," tuturnya.Sekarang, sebut Perry, rupiah bergerak di kisaran Rp14.200 per USD. Sampai dengan kuartal I-2021, rata-rata nilai tukar mata uang Garuda tersebut berada di posisi Rp14.264 per USD.Untuk itu, bank sentral bersama pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. "Kami akan terus melakukan stabilitas nilai tukar rupiah, didukung cadangan devisa kami yang akhir bulan lalu adalah USD138,8 miliar," ungkap dia.Adapun stabilitas eksternal dinilai masih terjaga, terutama karena ditopang oleh surplus neraca pembayaran sebesar USD4,1 miliar pada kuartal I-2021. Neraca perdagangan juga terus menunjukkan surplus, kondisi ini mendukung defisit transaksi berjalan yang akan tetap rendah."Kami perkirakan (defisit transaksi berjalan) di satu sampai dua persen pada tahun ini dan tahun 2022 mendatang," sebutnya.Ia melanjutkan, surplus neraca pembayaran juga didukung oleh surplus neraca modal dan finansial. Hal tersebut terutama karena masuknya aliran modal asing yang sudah terlihat dari sejumlah komitmen investor imbas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja."Arus portofolio asing sudah kembali masuk dan kita upayakan untuk terus dikelola supaya menambah surplus transaksi modal kita dan menjaga stabilitas eksternal kita," pungkas Perry.(DEV)