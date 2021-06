Rupiah Perdagangan Pagi Melempem ke Rp14.500/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.485 per USD. Mata uang Garuda kembali gagal menghantam mata uang Paman Sam yang tengah bertenaga usai distimulus rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Rabu, 30 Juni 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.500 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.500 hingga Rp14.505 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.322 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat terpantau menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan dapat terjadi karena selera penghindaran risiko meningkat di pasar yang imbasnya mendorong permintaan untuk mata uang safe-haven.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,18 persen pada 92,0547. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1901 dari USD1,1923 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3849 dibandingkan dengan USD1,3877 di sesi sebelumnya.Dolar Australia turun menjadi USD0,7514 dibandingkan dengan USD0,7565. Sedangkan dolar AS dibeli 110,51 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 110,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9210 franc Swiss dari 0,9197 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2392 dolar Kanada dari 1,2342 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan para investor mencerna data ekonomi yang baru dirilis. Para investor berharap situasi dan kondisi ekonomi AS terus membaik seiring digencarkannya program vaksinasi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 9,02 poin atau 0,03 persen menjadi 34.292,29. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 1,19 poin atau 0,03 persen menjadi 4.291,80. Indeks Komposit Nasdaq naik 27,83 poin atau 0,19 persen menjadi 14.528,33.Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor utilitas memimpin penurunan sebanyak 1,65 persen. Sedangkan sektor teknologi melonjak sebanyak 0,7 persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan beratnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)