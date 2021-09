Kian Murah! Harga Emas Antam Dibanderol Rp917 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan di awal pekan ini terpantau di posisi Rp917 ribu per gram atau melemah tipis Rp1.000 ketimbang hari sebelumnya di posisi Rp918 ribu per gram. Jelang pertemuan The Fed, pesona emas Antam kian meredup seiring investor yang melakukan aksi melihat dan menunggu.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Senin, 20 September 2021, harga emas pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,7 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,6 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,4 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp8,7 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp21,6 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp43,2 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp86,3 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp215,4 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp430 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp861 juta.Di sisi lain, harga emas milik Antam pada perdagangan di sepanjang pekan lalu terpantau fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Rencana Federal Reserve untuk mengetatkan kebijakan membuat investor mulai berpaling ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi seperti saham dan obligasi.Harga emas Antam di awal pekan lalu atau tepatnya Senin, 13 September, berada di level Rp929 ribu per gram. Lalu pada Selasa, 14 September, harga emas Antam menguat ke posisi Rp932 ribu per gram. Kemudian pada Rabu, 15 September, harga emas kembali naik ke level Rp936 ribu per gram.Sedangkan pada Kamis, 16 September, harga emas Antam turun ke Rp932 ribu per gram. Lalu pada Jumat, 17 September, harga emas Antam kembali tertekan ke posisi Rp918 ribu per gram. Lalu pada Sabtu, 18 September, harga emas Antam terlihat stabil di Rp918 ribu per gram.