IHSG Siap Berbalik Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini diperkirakan akan berbalik menguat. Setelah pada akhir pekan kemarin betah di zona merah."IHSG hari ini kami perkirakan berpeluang kembali menguat, didukung oleh sentimen positif global dan regional," ungkap tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, dikutip dalam hasil risetnya, Senin, 7 Juni 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat. Indeks Dow Jones naik sebesar 0,52 persen, indeks S&P500 naik 0,89 persen, sementara Nasdaq bergerak menguat 1,47 persen.Sentimen yang menjadi perhatian dari pasar AS adalah rilis data non-farm payroll periode Mei yang mencapai 559 ribu, di bawah ekspektasi konsensus (650 ribu)."Pelaku pasar global saat ini masih mengkhawatirkan isu tapering dari bank sentral AS. Yield UST 10Y terpantau turun ke level 1,55 persen, sementara indeks dolar AS masih berada di level yang cukup rendah (90,13)," jelasnya.Selain itu pasar komoditas terpantau bergerak bervariasi Jumat lalu. Harga West Texas Intermediate (WTI) naik 1,2 persen ke level USD69,4 per barel, diikuti minyak brent naik 0,43 persen ke level USD71,6 per barel, dan nikel menguat 0,7 persen ke level USD17.993 per ton.Sementara itu, harga batu bara mengalami koreksi 1,5 persen ke level USD107,5 per ton. Hal serupa terjadi pada CPO naik 0,7 persen ke level 4.129 ringgit Malaysia per ton. Serta harga emas terpantau menguat 1,1 persen ke level USD1.890 per troy ounce."Di sisi lain, pagi ini pasar regional dibuka menguat. Indeks Kospi Korea Selatan naik 0,6 persen dan indeks Nikkei Jepang menguat 0,5 persen," pungkasnya.(AHL)