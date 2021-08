Waktu Tapering Fed Tak Jelas, Rupiah Gilas Dolar

"Dolar terus melemah terhadap mata uang lainnya setelah Ketua Fed Jerome Powell tidak memberikan garis waktu yang jelas untuk pengurangan aset dan kenaikan suku bunga selama simposium Jackson Hole minggu sebelumnya. Dia hanya menyarankan bahwa garis waktu pengurangan aset bisa dalam 2021," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Selasa, 31 Agustus 2021.



Namun, lanjutnya, Presiden Fed Loretta Mester mengatakan bahwa dia belum yakin pembacaan inflasi baru-baru ini akan cukup untuk memenuhi kondisi untuk memulai pengurangan aset, meskipun pemulihan ekonomi AS terus berlanjut dari pandemi covid-19.

"Investor sekarang mencari data ekonomi AS yang akan dirilis akhir pekan ini untuk mendapatkan petunjuk kapan Federal Reserve AS akan memulai pengurangan aset," tuturnya.



Walaupun tingkat positivity rate dan tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Covid-19 mengalami penurunan dalam sepekan terakhir, namun pemerintah menegaskan kembali bahwa kebijakan PPKM akan terus berlaku selama covid-19 masih menjadi pandemi.



"Kebijakan ini juga mengacu pada Informasi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yang kemungkinan di tahun 2021 akan terjadi puncak pandemi varian delta," beber Ibrahim.



Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat signifikan ke level Rp14.267 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 102 poin atau setara 0,71 persen dari posisi Rp14.370 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.265 per USD. Rupiah mengalami kenaikan signifikan hingga 105 poin atau setara 0,73 persen dari Rp14.370 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.



Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.306 per USD atau menguat sebanyak 68 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.374 per USD.



"Dalam perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.230 per USD hingga Rp14.300 per USD," pungkas Ibrahim.

"Data penggajian akan menjadi sorotan berikutnya mengingat fokus pada penurunan Fed. Pembacaan yang kuat akan meningkatkan ekspektasi Fed akan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pasar pada September sebelum keputusan resmi pada November," jelas Ibrahim.Dari faktor domestik, penguatan mata uang Garuda terjadi lantaran respons positif pasar atas kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang kebijakan PPKM pada 31 Agustus hingga 6 September 2021. Total ada 25 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level empat di Jawa dan Bali.(Des)