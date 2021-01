Rupiah Pagi Kembali 'Gulung' Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp13.915 per USD. Mata uang Garuda mampu bertahan di zona hijau seiring hadirnya katalis negatif di Amerika Serikat (AS) yang membuat mata uang Paman Sam sulit kokoh.Mengutip Bloomberg, Rabu, 6 Januari 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp13.912 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp13.912 hingga Rp13.919 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.738 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat melemah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena pelaku pasar mempelajari data ekonomi yang baru dirilis. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,48 persen menjadi 89,4400.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2302 dari USD1,2252 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3628 dari USD1,3566 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7772 dibandingkan dengan USD0,7670.Dolar AS dibeli 102,64 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 103,11 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8779 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8806 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2667 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2772 dolar Kanada.Pergerakan pasar terjadi karena data menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor manufaktur AS tumbuh pada bulan terakhir di 2020. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan PMI Manufaktur AS (Purchasing Managers Index) di Desember tercatat di level 60,7 persen atau naik dari level 57,5 persen pada November.Di sisi lain, indeks utama di bursa saham Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Para investor kini mengalihkan fokus mereka ke putaran pemilihan Senat di negara bagian Georgia, Amerika Serikat.Indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 167,71 poin atau 0,55 persen menjadi 30.391,60. Sedangkan S&P 500 menguat sebanyak 26,21 poin atau 0,71 persen menjadi 3.726,86. Kemudian indeks Komposit Nasdaq meningkat 120,51 poin atau 0,95 persen menjadi 12.818,96.Sebanyak 10 dari 11 saham utama S&P 500 berakhir di area hijau, dengan sektor energi naik sebanyak 4,53 persen. Sedangkan sektor real estat kehilangan 0,08 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.(ABD)