Sore Ini, Kurs Rupiah Rontok!

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terus merosot. Pelemahan rupiah dipicu oleh sentimen pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Senin, 11 Januari 2021, rupiah melemah 105 poin atau setara 0,75 persen menjadi Rp14.125 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.020 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.020 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.020-Rp14.155 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,53 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.914 per USD. Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.155 per USD."Ekspektasi bangkitnya perekonomian AS di tahun ini dan imbal hasil obligasi yang tetap kuat, serta pernyataan para pejabat bank sentral AS The Fed yang menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi, membuat dolar AS menguat tajam," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dikutip dari Antara.Presiden AS terpilih Joe Biden mengatakan orang Amerika membutuhkan bantuan lebih segera sekarang dan bertindak saat ini akan membantu ekonomi bahkan dengan pembiayaan defisit. Dia telah berjanji untuk menyusun proposal dukungan fiskal triliunan dolar AS dalam minggu mendatang untuk memerangi covid-19.(AHL)