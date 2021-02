Dibuka Stabil, Kurs Rupiah Langsung Tancap Gas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus melaju setelah dibuka stabil. Rupiah masih bertahan di zona hijau pada pagi ini.Mengutip Bloomberg, Senin, 15 Februari 2021, rupiah menguat hingga 17,5 poin atau setara 0,13 persen menjadi Rp13.955 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp13.972 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp13.972 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.955-Rp13.972 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -0,68 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.007 per USD.Sebelumnya, pergerakan kurs rupiah pada hari ini diprediksi masih akan berfluktuatif. Kendati masih ada peluang untuk menguat tipis."Untuk perdagangan minggu ini, tepatnya Senin, mata uang rupiah masih berfluktuatif walaupun akhirnya ditutup menguat tipis di rentang Rp13.950 per USD sampai Rp13.990 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam hasil risetnya yang diterima Medcom.id, Senin, 15 Februari 2021.Ibrahim sebelumnya menilai penguatan nilai tukar rupiah pada akhir perdagangan Kamis, 11 Februari 2021 didorong sentimen positif dari faktor eksternal. Sejumlah faktor tersebut utamanya terkait dengan kenaikan moderat pada harga konsumen di Amerika Serikat (AS) pada Januari 2021.(AHL)