4 Sektor Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Dulang Cuan, Tertarik?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Mirae Asset Sekuritas Indonesia memiliki beberapa sektor pilihan untuk dicermati oleh investor saham . Meski demikian, para investor harus tetap waspada mengingat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat terbatas di Maret 2021 karena ada sentimen rilis laporan keuangan perusahaan untuk setahun penuh 2020."Saham pilihan kami di Maret adalah sektor barang baku, sektor konsumen primer, sektor energi, dan sektor kesehatan," kata Head of Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger, dalam Mirae Asset Media Day bertajuk 'Melihat Opportunity Market di Maret', Kamis, 4 Maret 2021.Untuk sektor barang baku, lanjutnya, emiten yang menjadi pilihan yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Timah Tbk (TINS). Selain terkait laporan keuangan setahun penuh 2020, emiten tersebut masih berpeluang mencetak laba positif di kuartal I-2021."Nikel saat ini berada di level USD19.500-USD19.700 per ton. Timah saat ini berada pada level USD26.800-USD27.200 per ton dan tembaga saat ini berada pada level USD9.400-USD9.600 per ton," tuturnya.Untuk sektor konsumen primer, lanjutnya, emiten pilihannya yakni PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN)."Selain terkait laporan keuangan setahun penuh 2020, emiten terkait masih berpeluang mencetak laba positif di kuartal I-2021. CPO saat ini berada pada level 3.500-3.600 ringgit Malaysia per ton. Broiler saat ini berada pada level Rp18 ribu-Rp19 ribu per ekor dan DOC saat ini berada pada level Rp6.000-Rp7.000 per ekor.Untuk sektor energi, tambahnya, emiten yang menjadi pilihan yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG)."Selain terkait laporan keuangan setahun penuh 2020, emiten terkait masih berpeluang mencetak laba positif di kuartal I-2021. Batu bara saat ini berada pada level USD80 per ton dan minyak WTI saat ini berada pada level USD60 per barel," ucapnya.Terkait sektor kesehatan, lanjutnya, emiten yang menjadi pilihan yakni PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sd Mncl Tbk (SIDO)."Selain terkait laporan keuangan setahun penuh 2020, emiten terkait masih berpeluang mencetak laba positif di kuartal I-2021. Jumlah pasien covid-19 yang dirawat di RS tetap tinggi dan kebutuhan vitamin dan suplemen diperkirakan tetap tumbuh ke depan," pungkasnya.(ABD)