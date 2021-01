Kurs Rupiah 'Setali Tiga Uang' dengan IHSG, Terpuruk!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini kembali berbalik tertekan . Rupiah mengikuti jejak Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) yang tersungkur.Mengutip Bloomberg, Kamis, 28 Januari 2021, rupiah melemah hingga 27,5 poin atau setara 0,20 persen menjadi Rp14.077 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.065 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.065-Rp14.099 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,20 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.890 per USD. Sementara mengutip kurs Bank Indonesia, Jakarta interbank spot dolar rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di level Rp14.119 per USD.Sebelumnya laju IHSG melemah setelah sebelumnya bursa acuan Dow Jones terpuruk cukup dalam. IHSG bergerak dalam rentang 5.957 hingga 6.123.IHSG melemah 2,12 poin atau 129,78 poin ke level 5.979 pada penutupan perdagangan Kamis, 28 Januari 2021. Volume perdagangan sebanyak 15,7 miliar dengan perubahan selama setahun minus 0,03 persen.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christopher mengatakan pergerakan indeks tersebut masih dibayangi tingginya kasus covid-19 dan serta keputusan suku bunga The Fed.(AHL)