Proyeksi Kenaikan Inflasi AS Bikin Dolar Gilas Rupiah Hari Ini

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan proyeksi kenaikan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat (AS) diyakini akan mendorong kenaikan dolar AS . Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun tergilas pada perdagangan hari ini."Dalam perdagangan sore ini, rupiah ditutup melemah 47 poin di level Rp14.402 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp14.355 per USD," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Senin, 20 Desember 2021.Meskipun demikian, lanjutnya, di sisi lain para pelaku pasar dan pedagang juga tengah mengkhawatirkan virus korona yang sangat membebani pikiran mereka. Varian Omicron sendiri akan menjadi bahasan utama pada pertemuan kebijakan bank sentral, dengan enam bank sentral G10 dan sejumlah bank sentral pasar berkembang.Sementara itu, ada pula pertemuan penting Federal Reserve yang berlangsung selama dua hari. Investor saat ini mengharapkan The Fed untuk memberi sinyal pengurangan pembelian aset yang lebih cepat dan menaikkan suku bunga acuan.Selain itu, Bank Sentral Eropa dan Bank Jepang akan meninjau pengaturan kebijakan mereka pada pekan ini. Jajak pendapat Reuters dari pengamat ECB memperkirakan akan mengurangi separuh jumlah aset yang dibelinya setiap bulan mulai April, tetapi kenaikan suku bunga masih akan dilakukan bertahun-tahun lagi."Juga pertemuan bank sentral Norwegia, Swiss, dan Bank of England, yang diharapkan menunggu informasi lebih lanjut tentang dampak ekonomi dari varian Omicron baru sebelum menaikkan suku bunga," jelas Ibrahim.Di sisi data, indeks harga konsumen (CPI) AS mengalami inflasi sebesar 6,8 persen (yoy) dan 0,8 persen (mtm). Sedangkan inflasi inti tumbuh 4,9 persen (yoy) dan 0,5 persen (mtm). Kenaikan inflasi ini merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak 1982.Dari faktor domestik, Ibrahim mencermati Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia (BI) yang pada pekan kedua Desember 2021 memperkirakan inflasi 2021 akan mencapai 1,64 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy)."Sedangkan perkembangan harga pada Desember 2021 tetap terkendali, dan kemungkinan akan terjadi inflasi sebesar 0,34 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm)," jelas dia.Adapun penyumbang utama inflasi Desember 2021 sampai dengan pekan kedua, yaitu komoditas cabai rawit sebesar 0,08 persen (mtm); minyak goreng 0,04 persen; cabai merah 0,03 persen; daging ayam ras 0,02 persen; sawi hijau, sabun detergen bubuk, semen, dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,01 persen.Sementara itu, beberapa komoditas mengalami deflasi, antara lain bawang merah dan daging sapi masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).