Penutupan Perdagangan: IHSG dan Rupiah Kompak Ambruk

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terpantau berakhir di zona merah seiring minimnya katalis positif baik dari dalam maupun luar negeri. Indeks tak mampu bertahan di area positif di tengah lonjakan Omicron dan rencana pengetatan kebijakan oleh Federal Reserve IHSG Kamis, 3 Februari 2022, perdagangan sore ditutup melemah ke posisi 6.683, turun 23 poin atau setara 0,35 persen. Level tertinggi di 6.730 dan terendah di 6.648. Volume perdagangan di sepanjang hari ini tercatat 23,2 miliar lembar saham senilai Rp10,6 triliun. Sebanyak 222 saham menguat, sebanyak 294 saham melemah, dan sebanyak 165 saham stagnan.Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan sore kian tertekan. Mata uang Garuda mengikuti gerak indeks yang tak mampu berbalik arah ke zona hijau sejalan minimnya sentimen positif meski ekonomi Indonesia mulai pulih usai terhantam keras pandemi covid-19.Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan berakhir di posisi Rp14.377 per USD, melemah 21 poin atau setara 0,15 persen ketimbang pembukaan pada pagi tadi di Rp14.364 per USD. Hari ini, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.362 hingga Rp14.390 per USD.Sementara itu, mata uang USD turun ke level terendah lebih dari satu pekan terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Dolar keok seiring jatuhnya data payrolls swasta AS imbas peningkatan kasus covid-19.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, dengan euro sebagai komponen terbesar, turun 0,3 persen menjadi 95,9260. Indeks dolar merugi mingguan terbesar sejak November 2020, di 1,3 persen. Sebaliknya, euro naik untuk hari ketiga berturut-turut, bangkit dari level terendah 20 bulan pekan lalu karena inflasi zona euro meningkat.Kondisi itu memicu spekulasi bank sentral Eropa (ECB) dapat menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan. Euro menguat 0,3 persen menjadi 1,1310 dolar dan poundsterling naik 0,4 persen menjadi 1,3584 dolar. Automatic Data Processing (ADP) melaporkan lapangan pekerja sektor swasta AS turun sebanyak 301 ribu pekerjaan bulan lalu.Di sisi lain, tiga indeks utama Wall Street atau bursa saham AS berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kenaikan ini ditopang oleh lonjakan saham induk perusahaan Google Alphabet dan pembuat cip Advanced Micro Devices.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 224,09 poin atau 0,63 persen menjadi 35.629,33. Lalu indeks S&P 500 menguat 42,84 poin atau 0,94 persen menjadi 4.589,38. Kemudian indeks Komposit Nasdaq terangkat 71,54 poin atau 0,5 persen menjadi 14.417,55.Secara keseluruhan, satu-satunya sektor S&P utama yang berakhir lebih rendah adalah barang-barang konsumen non-primer (consumer discretionary), yang turun 0,5 persen. Sementara itu, sektor jasa komunikasi memimpin kenaikan, didukung kinerja Alphabet.