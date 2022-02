Happy Weekend! IHSG Berlabuh di Area Hijau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan Jumat terpantau berada di area hijau meski minim sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, indeks mampu bertahan di zona penguatan di tengah melonjaknya varian Omicron di Tanah Air IHSG Jumat, 4 Februari 2022, perdagangan sore berakhir di posisi 6.731, menguat 47 poin atau setara 0,71 persen ketimbang pembukaan pada pagi tadi di level 6.697. Hari ini sebanyak 284 saham menguat, sebanyak 222 saham tertekan, dan sebanyak 174 saham tidak diperdagangkan.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street tersungkur pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Ketiga indeks utama ditutup lebih rendah imbas anjloknya prospek saham Facebook di sektor teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average terpuruk 518,17 poin atau 1,45 persen menjadi 35.111,16. Lalu indeks S&P 500 tergelincir 111,94 poin atau 2,44 persen menjadi 4.477,44. Serupa, indeks Komposit Nasdaq anjlok 538,73 poin atau 3,74 persen menjadi 13.878,82.Saham Meta terjun 26,4 persen, dan menghapus sekitar lebih dari USD200 miliar dari nilai pasarnya. Perusahaan teknologi itu menyalahkan perubahan privasi Apple dan meningkatnya persaingan dari TikTok. Penurunan kapitalisasi pasar ini merupakan yang terbesar yang pernah dicatat oleh perusahaan AS dalam satu sesi, melampaui Apple Inc merosot USD180 miliar.Saham perusahaan media sosial lainnya juga terpukul. Twitter Inc jatuh 5,6 persen, sementara Pinterest Inc dan Snap Inc masing-masing terperosok 10,3 persen dan 23,6 persen sebelum melaporkan hasil laba mereka.Saham teknologi besar seperti Alphabet Inc dan Microsoft Corp turun lebih dari 3,0 persen, sementara Amazon.com Inc merosot 7,8 persen, sebelum dijadwalkan untuk merilis laporan keuangannya."Ketika kami mendapatkan angka-angka dalam beberapa hari terakhir, apa yang kami lihat adalah pengiriman laporan laba yang dihargai atau dihukum, dan jika Anda terus memberikan pertumbuhan laba yang kuat, pasar akan menghargai itu," pungkas Ahli Strategi Ekuitas & Derivatif AS Maxwell Grinacoff.