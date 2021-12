Jelang Pengumuman Fed, Rupiah Tak Berdaya terhadap Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di level Rp14.325 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil menghantam mata uang Paman Sam jelang hasil pengumuman pertemuan The Fed terkait arah kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Rabu, 15 Desember 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.332 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.325 hingga Rp14.339 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.278 per USD.Sementara itu, nilai tukar dolar AS menguat lagi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Pasar didorong dengan pilihan berbeda oleh bank-bank sentral utama antara memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga yang bisa memberikan hambatan ekonomi dari pandemi.Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,2 persen pada 96,5520 dalam perdagangan sore di New York. Rebound terjadi sebagian besar dengan mengorbankan euro, karena pasar mencerna laporan lain tentang inflasi AS yang secara tak terduga lebih tinggi.Daya tarik safe haven dolar juga meningkat karena indeks saham jatuh di Amerika Serikat dan Eropa. Harga minyak mentah juga turun karena prediksi varian Omicron yang menyebar dengan cepat akan mengurangi permintaan global. Sementara itu, mata uang euro turun lebih dari 0,2 persen pada level USD1,1256, mendekati level terendah satu minggu.The Fed akan memperbarui kebijakannya pada Rabu waktu setempat dan ECB pada Kamis, 16 Desember 2021. The Fed diperkirakan akan mengindikasikan akan mempercepat pengurangan pembelian obligasi. Itu akan membuka pintu lebih cepat untuk kenaikan suku bunga acuan.Penguatan dolar pada Selasa, 14 Desember 2021, kemungkinan mendapat dorongan tambahan dari penutupan posisi jual dolar setelah laporan inflasi dan menjelang dua pertemuan bank sentral.