BI Prediksi Suku Bunga The Fed Bakal Naik Sekali Tahun Depan

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan bank sentral Amerika Serikat, the Fed akan menaikan suku bunga acuannya pada tahun depan. BI prediksi kenaikan Fed Fund Rate satu kali akan dilakukan pada akhir tahun depan.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ada beberapa alasan yang melandasi kemungkinan kenaikan suku bunga AS pada tahun depan. Ia menyebut, salah satunya adalah didukung kondisi fundamental di negara tersebut."Bacaan BI kalau dari sisi fundamental kemungkinan-kemungkinan Fed Fund Rate akan naik satu kali, secepatnya di kuartal III atau mungkin kuartal IV tahun depan," kata dia dalam video conference, Kamis, 16 Desember 2021.Ia menyebut, ada dua hal yang akan menjadi pertimbangan the Fed dalam menaikan suku bunga acuannya. Pertama adalah inflasi di AS. Kedua, yaitu mengenai kondisi ketenagakerjaan khususnya angka pengangguran di AS."Berbagai indikator terkini menunjukan memang ada kenaikan inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan tentu saja penurunan tingkat pengangguran yang lebih cepat dari yang diperkirakan," ungkapnya.Dengan kondisi tadi, Perry memperkirakan, bank sentral AS akan mempercepat penurunan pembelian US treasury maupun mortgage batch security secara bertahap mulai Januari. Namun kenaikan juga akan dilakukan jika tapering sudah berakhir."Di sinilah ketidakpastian perlu kita lihat. Tapi dari bacaan pasar, kemungkinannya naik dua kali dan kemungkinannya akan dimulai di Juni 2022 yang akan datang," pungkas dia.