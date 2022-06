Kekhawatiran Inflasi Mereda, Rupiah Menguat ke Rp14.813/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat seiring meredanya kekhawatiran terhadap inflasi. Rupiah pagi ini bergerak menguat 35 poin atau 0,23 persen ke posisi Rp14.813 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.848 per USD."Hari ini, nilai tukar rupiah bisa menguat terhadap dolar AS karena sentimen positif pasar terhadap aset berisiko pagi ini," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi, Senin, 27 Juni 2022.Indeks saham Asia terlihat bergerak positif pagi ini mengikuti pergerakan positif indeks saham Eropa dan AS pada akhir pekan kemarin."Pasar mungkin melihat kebijakan bank sentral dunia untuk menaikkan suku bunga acuan mungkin bisa mengendalikan inflasi dengan penurunan harga-harga komoditi belakangan ini. Jadi kekhawatiran pasar terhadap inflasi mereda," ujar Ariston.Kendati demikian, lanjut Ariston, sikap bank sentral AS Federal Reserve (Fed) yang masih akan menaikkan suku bunga acuannya masih bisa memicu penguatan dolar AS kembali terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah.Mendekati akhir Juli, The Fed diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin menjadi 2,25 persen-2,5 persen.The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga hingga tiga persen hingga akhir tahun. Bank sentral berkomitmen untuk menurunkan angka inflasi AS dengan kebijakan pengetatan moneter yang agresif."Dari dalam negeri, tekanan inflasi yang mulai merangkak naik mungkin bisa menjadi penekan rupiah. Inflasi bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi," kata Ariston.Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak menguat ke arah Rp14.800 per USD dengan potensi resisten di level Rp14.860 per USD.Pada Jumat, 24 Juni lalu, rupiah ditutup melemah tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.848 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.841 per USD.