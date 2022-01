Mata Uang Rupiah Menguat 17,5 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah menguat setelah data-data perekonomian dalam negeri terpantau membaik.Kinerja bank-bank besar yang menguat di akhir kuartal IV-2021 menjadi sinyal ekonomi Indonesia akan lebih kuat di 2022, sehingga pemulihan ekonomi nasional akan berlanjut.Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 17,5 poin ke level Rp14.371 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 28 Januari 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.380 per USD.Indeks dolar AS sebagai acuan mata uang global terhadap Paman Sam turun 0,07 persen ke level 97,19 poin. Dolar AS melemah terhadap euro, dolar Australia, serta poundsterling.Ketua The Fed Jerome Powell menekankan pada konferensi pers, tidak ada keputusan yang dibuat, tetapi sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang apakah bank sentral akan mempertimbangkan kenaikan 50 basis poin. Namun demikian dia tidak mengesampingkannya.Sebagian besar pandangan The Fed bergantung pada ekonomi yang mungkin lebih lemah dari yang terlihat. Departemen Perdagangan melaporkan produk domestik bruto AS meningkat pada tingkat tahunan 6,9 persen pada kuartal keempat 2021, dan ekonomi tumbuh 5,7 persen pada 2021, terkuat sejak 1984.