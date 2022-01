Rupiah Perkasa di Tengah Nada Hawkish The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan di tengah perkiraan pasar uang terkait kenaikan suku bunga sebanyak 28,5 basis poin di Maret dan sebanyak 119,5 basis poin dalam kenaikan secara kumulatif hingga akhir 2022."Ini karena dolar AS terus naik dalam seminggu, dan disorot oleh nada yang lebih hawkish dari pertemuan Federal Reserve," ucap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya, Senin, 31 Januari 2022.Adapun biaya tenaga kerja AS meningkat kuat pada kuartal keempat, meskipun lebih rendah dari perkiraan. Sementara Indeks Biaya Ketenagakerjaan (ECI) naik sebesar 1,0 persen setelah meningkat 1,3 persen pada kuartal sebelumnya.Imbal hasil Treasury AS berkurang, dengan imbal hasil 10-tahun turun menjadi sekitar 1,77 persen untuk hari ini, jauh di bawah level tertinggi dua tahun yang hampir mencapai 1,9 persen pada Senin lalu."Sedangkan imbal hasil Treasury dua tahun, yang sering bergerak sesuai dengan ekspektasi suku bunga, turun 2,8 basis poin menjadi 1,164 persen, masih jauh lebih tinggi untuk minggu ini," terangnya.Di sisi lain, indeks harga konsumen zona Euro pada Januari diperkirakan akan melemah menuju 4,3 persen (yoy) dari 5,0 persen. Bank of England juga akan mengadakan pertemuan dengan prediksi kenaikan suku bunga kedua dalam waktu kurang dari dua bulan lantara BOE membalikkan lebih banyak stimulus pandemi, setelah inflasi melonjak ke level tertinggi dalam hampir 30 tahun."Bank Sentral Eropa juga mengadakan pertemuan kebijakan Kamis. Meskipun tidak ada perubahan kebijakan yang diharapkan, analis mulai memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang mendekati dari Fed akan mengecilkan jendela tindakan ECB," ulas Ibrahim.Dari faktor dalam negeri, Ibrahim masih memfokuskan analisisnya pada kasus Omicron. Namun, pasar justru merespons positif prediksi pemerintah mengenai puncak kasus covid-19 varian Omicron yang terjadi pada awal hingga pertengahan Februari 2022 menjadi kenyataan setelah terjadi lonjakan kasus covid-19 varian Omicron yang diprediksi bisa mencapai 60 ribu kasus dalam sehari."Jumlah kasus covid-19 varian Omicron di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan dalam sepekan terakhir. Peningkatan itu dianggap imbas dari libur tahun baru serta varian Omicron yang pertama kali terdeteksi 15 Desember 2021 di Indonesia," jelasnya.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan awal pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.368 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat tipis 6,5 poin atau setara 0,05 persen dari posisi Rp14.374 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp14.368 per USD. Rupiah menguat sembilan poin atau setara 0,06 persen dari Rp14.377 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.392 per USD atau turun 11 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.381 per USD."Untuk perdagangan Rabu besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat tipis di rentang Rp14.360 per USD hingga Rp13.900 per USD," pungkas Ibrahim.