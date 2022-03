Kurs Rupiah Disalip Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Mata uang rupiah melemah karena kenaikan aset berisiko seperti dolar AS atau USD.Pada pembukaan perdagangan Senin, 7 Maret 2022, Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 27 poin atau 0,19 persen ke level Rp14.413 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.379 per USD.Kemudian indeks dolar berada pada level 99,08 atau naik 0,44 poin pada hari ini. Mata uang dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan melemah terhadap poundsterling dan euro.Melemahnya mata uang rupiah imbas dari penguatan aset safe haven seperti USD, emas, serta yen. Kenaikan aset safe haven ini karena meningkatnya ketegangan dari invasi Rusia-Ukraina.Harga emas dunia semakin melonjak setelah sinyal The Fed tertinggal dalam mengatasi kenaikan inflasi semakin tampak. The Fed dikabarkan hanya akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada kuartal I-2022. Padahal harga komoditas seperti minyak sudah melonjak tinggi dan mendorong kenaikan inflasi.Harga emas naik 1,3 persen atau 26,9 poin ke level USD1.993 per ons. Kenaikan harga emas diikuti tembaga dan silver yang masing-masing naik 1,45 poin dan 1,75 poin.