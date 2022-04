The Fed Beri Sinyal Naikkan Suku Bunga Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington DC: Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve ( The Fed ) tengah berjuang melawan inflasi yang memasuki level tertinggi dalam empat dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan Gubernur The Fed Jerome Powell dalam diskusi panel Dana Moneter Internasional ( IMF ) pada Kamis, 21 April 2022 waktu setempat. Powell mengatakan nanti akan ada sesuatu dalam gagasan awal kenaikan suku bunga agresif.“Jadi itu (kenaikan suku bunga) poin yang menunjuk ke arah 50 basis poin berada di atas meja,” kata Powell dalam tayangan Zona Bisnis di Metro TV, Jumat, 22 April 2022.Sebelumnya, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan jangka pendek sebanyak 25 basis poin. Mereka akan kembali menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Kebijakan The Fed yang akan digelar pada 3-4 Mei 2022 mendatang. Jika kebijakan ini diberlakukan, akan berdampak pada biaya pinjaman yang lebih tinggi pada pebisnis serta pinjaman pada masyarakat untuk membeli rumah, mobil, dan barang-barang mewah lainnya.Sementara itu, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde menilai kebijakan The Fed akan menghambat pemulihan ekonomi global usai pandemi Covid-19. Ditambah, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina juga mempengaruhi kenaikan harga di seluruh negara, termasuk AS yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang sejarah. Guna mengatasi tekanan harga minyak dan gas, sanksi ekonomi bagi Rusia tetap diberlakukan.“Saya pikir masalah batu bara telah ditangani oleh Eropa bersama-sama yang telah memutuskan untuk melarang batu bara keluar dari Rusia,” tutur Lagarde.Kebijakan The Fed akan menjadi pengetatan tercepat sejak 1994 apabila The Fed menaikkan suku bunga selama tiga pertemuan mendatang. (