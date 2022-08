Sepanjang Perdagangan Hari Ini, IHSG Berpotensi Melemah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan hari ini, mengikuti pergerakan bursa saham global dan pasar komoditas.Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia mengatakan, pada perdagangan kemarin bursa Asia ditutup melemah dengan indeks Nikkei turun 1,4 persen, Hang Seng turun 2,4 persen, Shanghai turun 2,3 persen, dan indeks EIDO ditutup turun 0,39 persen.Kemudian pada perdagangan pagi ini Pasar Asia dibuka hijau dengan Nikkei positif 0,58 persen dan Kospi naik tipis 0,02 persen.Sementara untuk pasar saham Amerika Serikat pada perdagangan semalam ditutup lebih rendah dengan indeks Dow Jones terkoreksi 1,23 persen, S&P 500 minus 0,67 persen, dan Nasdaq melemah 0,16 persen.Pergerakan pasar dipengaruhi oleh kekhawatiran tentang potensi reaksi dari Tiongkok terhadap perjalanan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.Pasar juga bereaksi terhadap komentar anggota The Fed yang menyarankan bank sentral AS untuk terus menaikkan suku bunga jika tingkat inflasi tetap tinggi."Kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak melemah mengikuti pergerakan bursa global dan pasar komoditas," katanya dalam riset hariannya, Rabu, 3 Agustus 2022.Disisi lain untuk pasar komoditas mayoritas bergerak melemah dengan harga CPO turun 5,69 persen ke level 3.841 ringgit Malaysia per ton, harga minyak turun 0,22 persen ke level USD95,52 per bbl, harga emas turun 0,86 persen ke level USD1.773,6 per toz, sedangkan harga batu bara naik 0,6 persen ke level USD395,75 per ton.Menurut riset, selain harga komoditas dan pergerakan bursa saham global investor juga harus mencermati kasus harian covid-19. Pasalnya, terjadi penambahan 5.827 kasus baru covid-19 pada hari Selasa dengan positivity rate sebesar 9,3 persen dan tambahan orang meninggal sebanyak 24 orang, tertinggi sejak 27 April. Sementara untuk kasus aktif mencapai 49.048 kasus.