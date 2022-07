Pembukaan Perdagangan: Kurs Rupiah Kalah Kuat dari Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau tertekan ketimbang penutupan pada perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.981 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil membungkam mata uang Paman Sam di tengah sikap The Fed yang diprediksi bakal kembali menaikkan suku bunga.Mengutip Bloomberg, Selasa, 19 Juli 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.992 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.985 hingga Rp14.998 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.946 per USD.Sementara itu, dolar AS tergelincir ke level terendah satu minggu terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dari level tertinggi dua dekade pekan lalu. Para pedagang memangkas taruhan tentang seberapa agresif Federal Reserve akan menaikkan suku pada pertemuannya akhir bulan ini.