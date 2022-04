IHSG Dibuka Cerah di Tengah Rilis Risalah The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terpantau dibuka di area hijau di tengah rilis risalah Federal Reserve. Adapun risalah terbaru menunjukkan bank sentral Amerika Serikat (AS) dapat mulai mengurangi ukuran neracanya segera setelah Mei, dengan para pejabat mengisyaratkan dukungan mereka untuk batas bulanan USD95 miliar.IHSG Kamis, 7 April 2022, perdagangan pagi dibuka di level 7.115 dengan level tertinggi di 7.118 dan terendah di 7.105. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 688 juta lembar saham senilai Rp354 miliar. Sebanyak 176 saham menguat, sebanyak 109 saham melemah, dan sanyak 220 saham tidak diperdagangkan.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat terpantau berakhir jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), setelah risalah pertemuan terbaru Federal Reserve menunjukkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Upaya itu dilakukan Fed guna menjaga stabilitas dan memerangi lonjakan inflasi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 144,67 poin atau 0,42 persen menjadi 34.496,51. Sedangkan indeks S&P 500 kehilangan 43,97 poin atau 0,97 persen menjadi 4.481,15. Kemudian indeks Komposit Nasdaq turun 315,35 poin atau 2,22 persen menjadi 13.888,82.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijakan konsumen dan teknologi masing-masing turun 2,63 persen dan 2,55 persen, memimpin perlambatan. Sementara itu, sektor utilitas naik dua persen, kelompok berkinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan sebagian besar lebih rendah dengan sembilan dari 10 saham teratas berdasarkan bobotnya di indeks S&P AS Listed Tiongkok 50 mengakhiri hari dengan catatan suram.The Fed pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) merilis risalah pertemuan Maret, yang menunjukkan para pejabat umumnya setuju untuk mengurangi neraca sebesar USD95 miliar per bulan. Risalah tersebut juga mengungkapkan bahwa banyak peserta mencatat satu atau lebih kenaikan 50 basis poin dalam kisaran target dapat sesuai pada pertemuan mendatang."Terutama jika tekanan inflasi tetap tinggi atau meningkat," kata risalah.Harga minyak dunia berjangka turun tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi setelah negara-negara konsumen besar mengatakan akan melepas minyak dari cadangan untuk melawan pengetatan pasokan dan risalah yang hawkish dari bank sentral AS mendukung dolar.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun USD5,57 atau 5,2 persen, menjadi USD101,07 per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei kehilangan USD5,73 atau 5,6 persen, menjadi USD96,23 per barel di New York Mercantile Exchange.