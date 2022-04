Pembukaan Perdagangan, Rupiah Melemah 17 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta; Mata uang rupiah melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah setelah mata uang dolar AS menguat terhadap mata uang utama seiring dengan kenaikan suku bunga The Fed.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 17 poin atau 0,12 persen ke level Rp14.379 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 8 April 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.355 per USD.Dolar AS menguat ke level tertinggi hampir dua tahun pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor mencerna sinyal hawkish dari Federal Reserve, tetapi dipertanyakan apakah nilai mata uang sudah mencerminkan langkah pengetatan lebih lanjut.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap mata uang utama lainnya mencapai 99,823 pada Kamis 7 April 2022, tertinggi sejak akhir Mei 2020. Terakhir naik 0,2 persen pada 99,810.The Fed juga mengatakan akan mengurangi neraca Fed setelah pertemuan Mei pada tingkat 95 miliar dolar AS per bulan, awal dari pembalikan stimulus besar-besaran yang dipompa ke perekonomian selama pandemi.