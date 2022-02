Kekhawatiran Inflasi dan Lonjakan Covid-19 Diprediksi Jadi Penyulut Rupiah Tak Bertenaga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta menjelang akhir pekan diperkirakan melemah dengan kekhawatiran inflasi sebagai pemicunya. Sedangkan rupiah melemah enam poin atau 0,04 persen ke posisi Rp14.383 per dolar Amerika Serikat (USD) dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.377 per USD."Nilai tukar rupiah masih berpotensi tertekan hari ini terhadap dolar AS. Kekhawatiran pasar terhadap inflasi bisa menjadi pemicu pelemahan rupiah," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra, dilansir dari Antara, Jumat, 4 Februari 2022.Kenaikan harga minyak mentah sebagai sumber energi yang menyentuh kisaran USD90 per barel, pertama kali sejak 2014, akan menjadi pendorong kenaikan inflasi global. Selain itu inflasi yang melonjak di AS juga akan mengkonfirmasi kebijakan pengetatan moneter Negeri Paman Sam, yang lebih agresif ke depan yang akan mendorong penguatan dolar AS.Sementara dari dalam negeri, Ariston berpendapat kondisi penularan covid-19 yang semakin tinggi akan meresahkan pelaku pasar. "Hal ini tentunya bisa menekan nilai tukar rupiah," ungkapnya.Jumlah kasus harian terkonfirmasi positif covid-19 di Tanah Air pada Kamis, 3 Februari, bertambah 27.197 kasus sehingga total kasus mencapai 4,41 juta kasus. Dengan demikian Ariston memproyeksikan kurs rupiah hari ini akan melemah ke arah Rp14.400 per USD dengan support di kisaran Rp14.350 per USD.