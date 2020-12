Rupiah Pagi Hantam Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.205 per USD. Mata uang Garuda berhasil menghantam mata uang Paman Sam meski tengah diterpa katalis poisitif berupa meningkatnya selera mata uang safe haven.Mengutip Bloomberg, Rabu, 23 Desember 2020, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke posisi Rp14.185 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.155 hingga Rp14.185 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.994 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan terjadi karena kekhawatiran munculnya jenis covid-19 baru yang terdeteksi di Inggris membayangi kemajuan dalam stimulus fiskal AS serta meningkatkan permintaan untuk mata uang safe haven.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,68 persen pada 90,6500. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2160 dari USD1,2249 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi USD1,3353 dari USD1,3460 pada sesi sebelumnya.Dolar Australia turun menjadi USD0,7530 dibandingkan dengan USD0,7596. Dolar AS dibeli 103,68 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 103,34 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8901 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8846 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2902 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2829 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah Kongres Amerika Serikat menyetujui paket bantuan covid-19 yang telah lama tertunda. Paket tersebut diharapkan bisa menstimulus upaya pemulihan ekonomi yang rapuh.Indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 200,94 poin atau 0,67 persen menjadi 30.015,51. Sedangkan S&P 500 turun 7,66 poin atau 0,21 persen menjadi 3.687,26. Indeks Komposit Nasdaq naik 65,40 poin atau 0,51 persen menjadi 12.807,92.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup di zona negatif dengan sektor energi turun 1,74 persen, memimpin pelemahan. Kemudian sektor teknologi dan real estate naik masing-masing 0,86 persen dan 0,61 persen, kelompok yang berkinerja positif.Saham terkait perjalanan berada di bawah tekanan setelah jenis covid-19 yang baru dan lebih menular terdeteksi di Inggris serta mendorong pembatasan mobilitas baru. Upaya pencegahan menjadi hal penting karena menjadi indikator pemutusan penyebaran covid-19 jenis baru tersebut.(ABD)