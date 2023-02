IHSG Lanjutkan Penguatan, Uni 6 Rekomendasi Saham Cuan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bursa Asia Pasifik

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Rekomendasi: BUY Rp4.750-Rp4.800 target Rp4.850, Rp4.920 stop loss below Rp4.680.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)

Rekomendasi: BUY Rp1.085-Rp1.095 target Rp1.135/Rp1.180 stop loss di bawah Rp1.030.

PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES)

Rekomendasi: BUY Rp535-Rp545 target Rp585, Rp600 stop loss di bawah Rp500.

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)

Rekomendasi: BUY Rp820-Rp830 target Rp850, Rp870 stop loss di bawah Rp785.

PT Ciputra Development Tbk (CTRA)

Rekomendasi: BUY Rp950-Rp960 target Rp985, Rp1.015 stop loss di bawah Rp915.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)

Rekomendasi SPECULATIVE BUY target Rp4.720, Rp4.750 stop loss di bawah Rp4.560.

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpotensi menguat, selama di atas level 6.868.Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, tren bullish masih akan terjadi selama pergerakan IHSG di atas 6.815.Selain itu, jika dilihat dari indikator MACD juga menunjukkan bullish, stochastic netral, candle hammer. Dia memperkirakan IHSG akan bergerak di level resistance 6.910-6.990 dan level support 6.868-6.755."Perkiraan range di rentang 6.850-6.950,” kata Andri dalam riset harian, Selasa, 14 Februari 2023.Ia juga menjelaskan bursa di kawasan regional Asia Pasifik mengalami pergerakan yang beragam menunggu data inflasi AS yang akan rilis malam ini.Di antara bursa yang mencatat koreksi cukup signifikan adalah Nikkei dan STI. USD menguat terhdap JPY. Sementara di sisi lain, bursa yang mencatat kenaikan di antaranya adalah SSE Composite Index, Shenzen Index dan BEI.Sedangkan dari Amerika Serikat (AS), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat signifikan sebesar 1,11 persen, begitu juga dengan S&P 500 naik sebesar 1,14 persen, bahkan indeks Nasdaq mengalami penguatan lebih tinggi sebesar 1,48 persen.Investor menanti rilis data inflasi AS untuk Januari 2023 nanti malam yang diperkirakan sebesar 6,2 persen year on year, turun dibandingkan bulan sebelumnya.Bila rilis inflasi di atas ekspektasi, hal ini dapat menyebabkan The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih banyak lagi yang dapat memberikan tekanan terhadap indeks.