Emiten Terlambat Sampaikan Laporan Keuangan, Siap-siap Kena Denda Lebih Besar

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru terkait penyesuaian nominal sanksi denda bagi pihak-pihak yang terlambat melakukan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat.Beleid anyar tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal sebagai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1995."Ini merupakan penyempurnaan dari PP 45 Tahun 1995 di mana di dalam POJK 3 terkait dengan sanksi keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat," ungkap Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana dalam konferensi pers yang dikutip Rabu, 10 Maret 2021.Djustini menjelaskan bahwa penyempurnaan sanksi denda dikenakan kepada berbagai pihak, baik Self Regulatory Organization (SRO), emiten, emiten kecil atau menengah, perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal, serta lembaga penunjang pasar modal lainnya.Untuk SRO yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 juta per hari dan tidak ada batas maksimal. Sebelumnya keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh SRO dikenakan denda sebesar Rp500 ribu per hari atau maksimal Rp500 juta.Kemudian untuk emiten akan dikenakan sanksi denda keterlambatan Rp2 juta per hari dan tidak ada batas maksimal. Sebelumnya emiten dikenakan sanksi denda sebanyak Rp1 juta per hari atau maksimal Rp500 juta."Untuk emiten kecil menengah kalau di PP 45 itu dasar pengenaannya sama dengan emiten besar. Maka di POJK ini dibedakan menjadi Rp1 juta per hari keterlambatan dan tidak ada batasan maksimal," paparnya.Bagi perusahaan publik akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu per hari tanpa batasan maksimal, dari yang sebelumnya hanya Rp100 ribu per hari atau maksimal Rp100 juta. Untuk profesi penunjang pasar modal dendanya tetap, yakni Rp100 ribu per hari dan maksimum Rp100 juta.Kemudian untuk lembaga penunjang pasar modal seperti Perusahaan Efek (PE), Perusahaan Investasi (PI), Biro Administrasi Efek (BAE), Wakil Perusahaan Efek (WPE), dan lain-lain, akan dikenakan denda sebesar Rp200 ribu per hari tanpa batasan maksimal, dari yang sebelumnya hanya Rp100 ribu per hari atau maksimal Rp100 juta."Ini berlaku bagi pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau pengumuman setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan," tutur Djustini.Jika sudah melampaui batas maksimal dari penyampaian laporan keuangan, maka dianggap tidak menyampaikan laporan dan akan dikenakan penalti. Terkait hal ini OJK juga mengatur perubahan besaran penalti yang dikenakan.Bagi emiten SRO jika tidak menyampaikan laporan maka besaran penalti ditetapkan sebesar Rp1 miliar untuk laporan tahunan dan tengah tahunan. Serta Rp250 juta untuk laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental.Untuk emiten kecil dan menengah, penalti yang dikenakan adalah Rp100 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) dan Rp25 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental). PE dan PP Rp500 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) dan Rp250 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental).Kemudian BAE, BK, Wali Amanat, PI, LPHE, Penerbit DES, dan perusahaan lain akan dikenakan penalti sebesar Rp300 juta (laporan tahunan dan tengah tahunan) dan Rp100 juta (laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental)."Sedangkan APERD, APPE, orang perorangan lain akan dikenakan penalti Rp200 juta untuk laporan tahunan dan tengah tahunan dan Rp50 juta untuk laporan triwulan, bulanan, harian, dan insidental," tutup Djustini.(DEV)