Rupiah Terkulai karena Kenaikan Kasus Covid-19

Jakarta: Menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia Jumat besok, nilai tukar rupiah tak berdaya terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Mata uang Garuda itu terkulai lemah pada penutupan perdagangan hari ini.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai bahwa para pelaku pasar tertuju pada penyebaran covid-19 di Indonesia yang terus meningkat. Sejak virus korona mulai mewabah, rata-rata pasien baru bertambah 3.279 orang per hari."Data ini yang membuat pelaku pasar kembali pesimistis terhadap penanganan covid-19 di Indonesia," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 4 Februari 2021.Menurutnya, walaupun pemerintah sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dampak ekonomi dari pembatasan sosial tersebut begitu terasa terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.Ibrahim menyebut ekonomi RI 'mati suri' lantaran mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020 diperkirakan minus 2,145 persen."Angka ini memang lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 diperkirakan terkontraksi hingga minus 2,1 persen," ungkap Ibrahim.Menurut dia, untuk memperbaiki kondisi ekonomi pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja keras memutus mata rantai pandemi. Pemerintah harus mempercepat vaksinasi agar semakin banyak orang yang memiliki kekebalan terhadap covid-19, dan tidak lupa untuk terus menggejot 3 T (testing, tracing, treatment)."Sementara masyarakat punya tugas untuk menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Hanya dengan ini pandemi bisa diakhiri dan ekonomi bisa 'berlari' lagi," sebutnya.Dari eksternal, para pelaku pasar optimistis terhadap kemajuan dalam melewati paket stimulus USD1,9 triliun melalui Kongres AS. Senat mulai memperdebatkan resolusi anggaran untuk tahun fiskal 2021, ini menjadi langkah pertama untuk mengesahkan paket yang diusulkan Presiden Joe Biden pada Januari."Meskipun perselisihan dengan Partai Republik tentang label harga paket tetap ada, Biden mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan batasan yang lebih ketat pada kualifikasi untuk cek USD1.400 yang diminta dalam paket tersebut," urai Ibrahim.Di sisi lain, kebijakan moneter yang sangat mudah dapat mendukung ekonomi AS dalam jangka panjang sehingga lebih banyak bantuan fiskal jangka pendek yang mungkin diperlukan untuk membawa ekonomi AS melalui pandemi covid-19. Di samping itu, investor juga menunggu laporan payrolls AS untuk Januari, termasuk non-farm payrolls, yang akan dirilis pada Jumat ini."Sementara Bank of England pada Kamis akan mengumumkan keputusan kebijakannya di kemudian hari, dan kemungkinan akan mengarahkan pandangannya pada prospek pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meskipun secara luas diharapkan untuk menjaga suku bunga dan pelonggaran kuantitatif tetap stabil, investor akan mencari petunjuk tentang kemungkinan bank sentral memperkenalkan suku bunga negatif," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.015 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 10 poin atau setara 0,07 persen.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.047 per USD. Rupiah melemah 32 poin atau setara 0,23 persen dari Rp14.015 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.036 per USD atau melemah 19 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.017 per USD."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka fluktuatif tetapi ditutup menguat di rentang Rp14 ribu per USD hingga Rp14.050 per USD," pungkas Ibrahim.(SAW)