Rupiah Hari Ini Bisa Gerus Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ini menguat dengan menembus level psikologis Rp14 ribu per USD.Pada pukul 10.12 WIB, rupiah menguat 35 poin atau 0,25 persen ke posisi Rp13.995 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.030 per USD."Rupiah berpeluang menguat terhadap dolar AS hari ini karena data tenaga kerja AS, non-farm payrolls, Januari dirilis di bawah ekspektasi pasar telah mendorong pelemahan dolar AS," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Senin, 8 Februari 2021.Menurut Ariston, data tenaga kerja yang pesimistis tersebut menurunkan ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat di AS.Selain itu, lanjutnya, hasil data itu meningkatkan peluang rilisnya paket stimulus fiskal AS sebesar USD1,9 triliun yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi AS."Ekspektasi ini bisa meningkatkan minat pasar terhadap aset berisiko hari ini," ujarnya.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.980 per USD hingga Rp14.080 per USD. Pada Jumat lalu, rupiah ditutup melemah 15 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp14.030 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.015 per USD.(AHL)