Kurs Rupiah Stabil Menguat hingga Sore Ini

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini stabil menguat sejak perdagangan pagi. Penguatan ini didorong oleh pelaku pasar yang menunggu kebijakan The Fed Mengutip Bloomberg, Rabu, 27 Januari 2021, rupiah menguat hingga 15 poin atau setara 0,11 persen menjadi Rp14.050 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.065 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.050-Rp14.066 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,00 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.060 per USD. Sementara mengutip kurs Bank Indonesia, Jakarta interbank spot dolar rate (Jisdor) USD-IDR, rupiah diperdagangkan di level Rp14.091 per USD.Di sisi lain laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi pada hari ini. IHSG bergerak dalam rentang 5.998 hingga 6.154. IHSG sudah turun berturut-turut selama tiga hari dalam pekan ini.IHSG melemah 31 poin atau 0,5 persen ke level 6.109 pada penutupan perdagangan Rabu, 27 Januari 2021. Volume perdagangan tercatat sebanyak 18,1 miliar lembar saham. IHSG naik 0,11 persen dalam setahun.(AHL)