Rupiah Takluk di Tengah Rencana Kenaikan Suku Bunga Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan hari ini imbas ekspektasi Federal Reserve AS akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga "Dengan laporan pekerjaan AS yang kuat menandakan lebih banyak kenaikan suku bunga. Investor sekarang menunggu indeks harga konsumen (CPI) AS untuk petunjuk tentang jalur kenaikan suku bunga," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya, Selasa, 7 Juni 2022.Selain itu, Bank Sentral Eropa juga akan menurunkan keputusan kebijakannya pada Kamis ini, dan diharapkan untuk bergabung dengan rekan-rekan global dalam bergerak untuk menekan inflasi.Di Asia Pasifik, The Reserve Bank of Australia akan menjatuhkan keputusan kebijakannya di kemudian hari, yang secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir."Dengan inflasi yang tinggi merusak kepercayaan konsumen, Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda pada hari Senin menegaskan kembali komitmen yang tak tergoyahkan untuk stimulus moneter yang kuat," terangnya.Dari domestik, Ibrahim memandang Indonesia justru optimistis terhadap prospek ekonomi yang cukup menjanjikan di tengah situasi perekonomian global saat ini yang mengalami banyak guncangan. Misalnya, terkait perang Rusia dan Ukraina yang akhirnya menyebabkan Ukraina membatasi ekspor sejumlah komoditas pangan."Indonesia tidak akan terimbas signifikan dengan adanya larangan ini, dan ini terbukti dengan membaiknya PDB di kuartal pertama 2022 sebesar 5,01 persen," jelas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.454 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak sembilan poin atau setara 0,06 persen dari posisi Rp14.445 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.455 per USD. Rupiah melemah tipis lima poin atau setara 0,03 persen dari Rp14.460 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.464 per USD atau turun dua poin dari perdagangan di hari sebelumnya sebesar Rp14.462 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.440 per USD hingga Rp14.490 per USD," pungkas Ibrahim.