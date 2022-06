Rupiah Melemah Dipicu Kenaikan inflasi AS

Rupiah pagi ini bergerak melemah 97 poin atau 0,66 persen ke posisi Rp14.650 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.553 per USD.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah bisa melemah terhadap dolar AS hari ini karena sentimen The Fed.Sentimen The Fed menguat lagi setelah data inflasi konsumen AS Mei menunjukkan kenaikan tertinggi selama 40 tahun di 8,6 persen."Inflasi AS yang masih belum menurun menjadi alasan bagi bank sentral AS untuk menjalankan kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif," ujar Ariston.Penguatan sentimen The Fed itu tercermin di kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS. Yield tenor 10 tahun kembali mendekati level 3,2 persen yang merupakan level tinggi tahun ini yang terjadi pada Mei lalu.