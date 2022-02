Akhir Pekan, Rupiah Sore Berakhir Melempem

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat sore atau di akhir pekan terpantau melemah ketimbang pembukaan perdagangan pada pagi tadi di posisi Rp14.338 per USD. Mata uang Garuda tak mampu menggilas mata uang Paman Sam di tengah langkah The Fed yang bersiap menaikkan suku bunga utama untuk memerangi inflasi Mengutip Bloomberg, Jumat, 11 Februari 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore ditutup tertekan di level Rp14.347 per USD, melemah lima poin atau setara 0,03 persen. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.336 hingga Rp14.368 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di Rp14.303 per USD.Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat berfluktuasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal ini lantaran inflasi AS mendorong pengetatan moneter The Fed. Indeks dolar terhadap enam mata uang utama lainnya, naik hampir 0,5 persen. Kemudian merosot 0,4 persen dan berakhir hampir datar.Sementara itu, krona Swedia jatuh 2,01 persen versus greenback pada 9,31 per dolar. Euro menguat 0,11 persen menjadi 1,1434 dolar. Yen Jepang melemah 0,43 persen pada 115,99 per dolar. Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir turun 1,11 persen menjadi USD43.985,20.Adapun indeks harga konsumen AS naik 0,6 persen dari Desember atau menjadi 7,5 persen. Data ini membuat Presiden Federal Reserve Bank St Louis, James Bullard akan menetapkan kebijakan yang lebih hawkish.Sebelumnya di Eropa, bank sentral Swedia mempertahankan rencana kebijakan moneternya lantaran melihat lonjakan inflasi yang sementara. Sikap dovish oleh Riksbank atau bank sentral Swedia mendorong dolar untuk membukukan kenaikan terbesarnya di antara mata uang utama.Kemudian bursa Saham Amerika Serikat atau Wall Street tersungkur pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Pelemahan ini imbas rencana pengetatan kebijakan moneter The Fed demi melawan tingginya inflasi AS.Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 1,47 persen atau 526,47 poin menjadi 35.241,59. Kemudian indeks S&P 500 juga kehilangan 1,81 persen atau 83,10 poin menjadi 4.504,06.Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 2,1 persen atau 304,73 poin menjadi 14.185,64. Sebanyak 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan sektor teknologi tergelincir 2,75 persen dan real estat jatuh 2,86 persen memimpin penurunan.