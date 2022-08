Pagi Ini Rupiah Melemah ke Level Rp14.909 per USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah kembali melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, setelah ditutup menguat ke level Rp14.889 per USD kemarin.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 3 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 20 poin atau setara 0,13 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.895 per USD hingga Rp14.914 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,53 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.885 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi untuk perdagangan hari ini rupiah akan cenderung berfluktuatif namun ditutup melemah."Rupiah akan berada pada rentang Rp14.870-Rp15 ribu," kata Ibrahim.Pergerakan rupiah hari ini juga bergantung pada sikap investor yang tengah mempertimbangkan kemungkinan Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga secara agresif.Pekan lalu, The Fed menaikkan suku bunga acuan semalam sebesar tiga perempat poin persentase. Langkah itu terjadi di atas kenaikan 75 basis poin bulan lalu dan pergerakan yang lebih kecil pada Mei dan Maret, dalam upaya bank sentral AS untuk mendinginkan inflasi.