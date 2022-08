Rupiah Melemah di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini melemah. Pada pembukaan perdagangan Jumat, 19 Agustus 2022 mata uang Garuda berada di level Rp14.865 per USD.Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 28,5 poin atau setara 0,19 persen dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.836,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.856 per USD hingga Rp14.865 USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,22 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp14.820 per USD.Pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini melemah. Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan utamanya disebabkan oleh kekhawatiran The Fed yang akan menaikkan suku bunga terlalu jauh sebagai bagian dari komitmennya untuk mengendalikan inflasi."Fed dapat memperketat sikap kebijakan lebih dari yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas harga. Kondisi ini membuat sensitivitas terhadap data yang masuk menjadi lebih penting," ungkap Ibrahim.Menurutnya, hal tersebut terjadi setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dampak kenaikan suku bunga Fed hingga saat ini masih membangun perekonomian, dan tergantung pada bagaimana inflasi merespons dalam beberapa bulan mendatang yang dapat memungkinkan bank sentral untuk mulai memperlambat laju inflasi.Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah kemungkinan bergerak berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp14.820-Rp14.870 per USD.