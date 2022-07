Awal Pekan, Rupiah Tergelincir ke Rp14.986/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tergelincir pada awal pekan ini. Padahal mata uang Garuda sempat menguat menjelang akhir pekan kemarin.Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka di level Rp14.986 per USD. Rupiah turun tujuh poin atau setara 0,05 persen dari Rp14.979 per USD pada penutupan perdagangan sebelumnya. Rupiah berada pada rentang Rp14.979 per USD sampai Rp14.986 per USD dengan year to date (ytd) return 5,07 persen.Sedangkan menukil data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.974 per USD. Mata uang Garuda tersebut justru menguat 11 poin atau setara 0,07 persen dari Rp14.985 per USD.Sementara itu, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta juga melemah empat poin atau 0,03 persen ke posisi Rp14.983 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.979 per USD.Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya sebelumnya mengungkapkan data eksternal dimana pelaku pasar menunggu data pekerjaan AS pada Jumat waktu setempat dan indeks harga konsumen minggu depan.Kedua data itu akan menandakan laju inflasi dan apakah The Federal Reserve akan terus secara agresif menaikkan suku bunga ketika pembuat kebijakan bertemu berikutnya pada 26-27 Juli 2022.Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan bank sentral AS akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin akhir bulan ini dan kemungkinan besar akan memberikan kenaikan 50 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya pada September.