Sore Ini, Pelemahan Rupiah Mulai Mereda

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini berbalik menguat . Pelemahan mata uang Garuda ini perlahan mereda.Mengutip Bloomberg, Senin, 26 Juli 2021, rupiah menguat menjadi Rp14.482 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.492 per USD.Rupiah naik 10 poin atau setara 0,07 persen. Jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi ini, nilai tukar rupiah justru bergerak melemah.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.482-Rp14.510 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 3,08 persen.Sementara itu melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.480 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp14.498 per USD.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.494 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra sebelumnya memprediksi rupiah mungkin bisa melemah terhadap dolar AS karena pasar menantikan hasil rapat kebijakan moneter The Fed pada Kamis dini hari pekan ini.Menurut Ariston, pasar mengantisipasi kemungkinan bank sentral mengeluarkan pandangan pengetatan moneter dalam waktu dekat. Selain itu, kenaikan kasus covid-19 yang masih berlangsung di sejumlah negara terutama di kawasan Asia Tenggara juga masih menjadi kekhawatiran pasar.Di Indonesia, pembatasan ketat masih diberlakukan meski sedikit lebih longgar karena kenaikan kasus masih cukup tinggi. Dari dalam negeri, terjadi penambahan 38.679 kasus baru covid-19 pada Minggu, sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 3,16 juta kasus.Jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 bertambah 1.266 kasus sehingga totalnya mencapai 83.279 kasus. Sementara, sebanyak 2,5 juta orang telah dinyatakan sembuh, sehingga total kasus aktif covid-19 mencapai 573.908 kasus.Tapi di sisi lain, lanjut Ariston, minat pasar terhadap aset berisiko masih terlihat cukup tinggi dengan kenaikan indeks saham di AS dan Eropa pada perdagangan Jumat kemarin."Bitcoin juga terlihat menguat tajam pagi ini, sudah kembali ke level USD38 ribu per koin. Sentimen ini mungkin bisa menahan pelemahan nilai tukar rupiah," kata Ariston, dilansir Antara.(AHL)