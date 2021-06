Hari Ini IHSG Diprediksi Menguat, Tapi...

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi menguat walaupun masih akan dibayangi oleh kenaikan kasus covid-19 dan pemberlakuan pembatasan aktivitas di Tanah Air. Kondisi itu mengartikan para investor harus tetap waspada dengan adanya risiko pembalikan arah.Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan demikian lantaran penerapan pengetatan PPKM Mikro berpotensi memperlambat laju pemulihan ekonomi. Ia memprediksi IHSG diperdagangkan di level support 5.913-5.967 dan resistance 6.050-6.104."IHSG diprediksi menguat. Pembatasan baru yang lebih ketat serta ada potensi pemulihan ekonomi akan Kembali melambat pada kuartal III-2021 sehingga diperkirakan penguatan hanya akan bersifat sementara," kata Dennies, dalam riset hariannya, Selasa, 22 Juni 2021.Adapun pemicu penguatan indeks, lanjutnya, adalah menguatnya bursa saham Amerika Serikat pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Tercatat, Dow Jones ditutup menguat 1,76 persen, Nasdaq berakhir melonja 0,79 persen, dan S&P 500 ditutup menguat 1,4 persen."Penguatan terjadi setelah sell off pada Jumat di mana investor merespons secara negatif pandangan The Fed atas target inflasi AS di 2021, meskipun The Fed mengatakan bahwa inflasi akan kembali ke level dua persen dalam jangka panjang," jelasnya.Saat ini investor memantau jadwal komentar Ketua The Fed Jerome Powell Fed atas kondisi pandemi di AS. "Investor juga mengantisipasi The Fed yang akan menghentikan beberapa stimulus yang digunakan semasa pandemi," pungkasnya.(ABD)