Rupiah Perdagangan Pagi Tertekan ke Rp14.259/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah ketimbang penutupan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp14.249 per USD. Mata uang Garuda masih belum berhasil menghantam mata uang Paman Sam usai Jerome Powell kembali dicalonkan sebagai Ketua Federal Reserve untuk jabatan keduanya.Mengutip Bloomberg, Selasa, 23 November 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan di level Rp14.258 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.258 hingga Rp14.259 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.217 per USD.Dolar AS mencapai level tertinggi 16-bulan terhadap euro pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Penguatan terjadi setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell dinominasikan untuk masa jabatan empat tahun kedua oleh Presiden Joe Biden, sementara mata uang tunggal dirugikan oleh covid-19 terkait penguncian.Indeks dolar terhadap sekeranjang enam mata uang saingannya naik 0,42 persen hari ini menjadi 96,53, tertinggi sejak Juli 2020. Euro merosot 0,58 persen menjadi USD1,1233, juga terlemah sejak Juli 2020.Mata uang tunggal juga terseret lebih rendah karena kekhawatiran meningkatnya pembatasan baru covid-19 di Eropa, dengan Austria memasuki penguncian penuh lainnya dan Jerman mempertimbangkan untuk mengikutinya."Anggota Dewan Fed yang merupakan kandidat teratas lainnya untuk jabatan itu, Lael Brainard, akan menjadi wakil ketua," kata Gedung Putih."Dengan Powell dicalonkan kembali untuk masa jabatan kedua, menunjukkan prospek kebijakan moneter yang kurang dovish daripada di bawah kepemimpinan Brainard," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo, di Washington."Sepertinya ada ruang lingkup yang lebih besar untuk kenaikan suku bunga AS di bawah Powell dengan Powell tetap sebagai Ketua Fed, dan itu secara luas positif untuk dolar," pungkas Manimbo.