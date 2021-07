Walau Dibayangi Tingginya Kasus Covid-19, Rupiah Masih Unjuk Gigi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat . Kendati dibayangi makin tingginya kasus covid-19.Pada pukul 09.59 WIB rupiah menguat 11 poin atau 0,08 persen ke posisi Rp14.466 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.477 per USD.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, rupiah kemungkinan masih akan menguat terhadap dolar AS namun relatif terbatas."Efek dari data tenaga kerja AS yang di bawah ekspektasi pasar sehingga memunculkan persepsi bank sentral AS akan mempertahankan kebijakan moneter longgar dalam waktu yang lebih lama, masih menjadi pemicu pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya, termasuk rupiah," ujar Ariston, dilansir dari Antara, Selasa, 6 Juli 2021.Data ketenagakerjaan AS yang dirilis akhir pekan lalu bervariasi. Data ketenagakerjaan non-pertanian meningkat lebih besar dari ekspektasi yaitu mencapai 850 ribu pekerja pada Juni. Meski begitu tingkat pengangguran AS pada Juni naik menjadi 5,9 persen dari 5,8 persen pada bulan sebelumnya."Di sisi lain, laju kasus baru covid-19 yang semakin meninggi di Tanah Air masih menjadi faktor penekan rupiah," kata Ariston.Pada Senin, 5 Juli 2021 kemarin, jumlah kasus baru covid-19 mencapai 29.745 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi positif covid-19 menjadi 2.313.829 kasus.Ariston mengatakan rupiah hari ini berpotensi bergerak menguat di kisaran Rp14.450 per USD dengan potensi resisten ke kisaran Rp14.520 per USD.(AHL)