Lonjakan Kasus Covid-19 Masih Jadi Penyebab Utama Rupiah Keok

Jakarta: Melemahnya kurs rupiah pada penutupan perdagangan Selasa, 29 Juni 2021 datang dari faktor global maupun domestik. Sementara dari global, dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya pada hari ini akibat dampak kekhawatiran atas meningkatnya kasus covid-19 di Asia, termasuk di Indonesia."Dan data ketenagakerjaan AS yang dapat menentukan kapan Federal Reserve AS akan menarik langkah-langkah stimulusnya," tulis Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan resminya, Selasa, 29 Juni 2021.Sejumlah wilayah di Asia berjuang dengan penyebaran varian delta yang sangat menular dari virus covid-19. Australia telah mengunci beberapa kota, Indonesia bergulat dengan rekor kasus tertinggi, Malaysia akan memperpanjang penguncian dan Thailand telah mengumumkan pembatasan baru.Namun, lanjut Ibrahim, The Fed mengejutkan investor dengan nada hawkish yang tak terduga dalam keputusan kebijakannya. Pejabat Fed sejak itu fokus pada apakah data yang akan datang memerlukan pengurangan aset dan kenaikan suku bunga, dengan Ketua Fed Jerome Powell mengatakan selama minggu sebelumnya bahwa keputusan tidak akan didasarkan hanya pada ketakutan terhadap inflasi dan akan mendorong luas dan inklusif pemulihan pasar kerja.Beberapa pejabat Fed tetap berpegang pada nada hawkish ini, dengan Presiden Fed Bank of Richmond Thomas Barkin mengatakan bahwa bank sentral telah membuat "kemajuan lebih lanjut yang substansial" menuju tujuan inflasi untuk memulai pengurangan aset."Sehingga, investor sekarang menunggu laporan pekerjaan AS, termasuk penggajian non-pertanian untuk Juni, yang akan dirilis pada Jumat. AS juga akan merilis indeks Keyakinan Konsumen Conference Board (CB) di kemudian hari dan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) Institute of Supply Management (ISM) pada hari Kamis mendatang," lanjutnya.Dari faktor internal, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro rencananya akan mengubah beberapa aturan.Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) akan ada perubahan terhadap Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Dengan perubahan tersebut maka PPKM skala mikro akan berubah menjadi PPKM Darurat yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan kasus covid-19.Perubahan tersebut akan melibatkan beberapa sektor ekonomi, misalnya restoran hanya akan diizinkan untuk melayani pesanan take away dan hanya boleh beroperasi hingga pukul 20.00. Lebih lanjut, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan dan mal pun akan direvisi. Mal yang awalnya boleh beroperasi hingga pukul 20.00, nanti akan dibatasi sampai pukul 17.00.Kemudian, untuk wilayah zona merah dan oranye, pelaksanaan PPKM skala mikro di bidang perkantoran akan diubah. Work From Home (WFH) akan berlaku sebanyak 75 persen dan sebaliknya Work From Office (WFO) hanya 25 persen, perubahan tersebut baru pembatasan tahap awal yang akan diterapkan sebagai hasil revisi Instruksi Mendagri."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp14.470 per USD hingga Rp14.520 per USD," pungkasnya.(DEV)