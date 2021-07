Pelemahan Rupiah karena Investor Beralih ke Aset Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan, melemah seiring beralihnya investor ke aset aman.Pada pukul 10.06 WIB, rupiah melemah 35 poin atau 0,24 persen ke posisi Rp14.533 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.498 per USD."Di awal sesi Senin, dolar AS masih nampak diminati sebagai aset likuid di tengah meningkatnya pandemi korona di AS yang mulai menggeser perhatian pasar dari isu tapering stimulus AS," tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya, dilansir dari Antara, Senin, 19 Juli 2021.Kurs dolar AS pada akhir pekan lalu meningkat didukung oleh investor yang beralih ke aset aman karena meningkatnya jumlah kasus infeksi covid-19 yang membayangi pemulihan ekonomi.Penguatan dolar AS juga terjadi meskipun Gubernur The Fed Jerome Powell pada Kamis, 15 Juli 2021 menegaskan bahwa kenaikan inflasi kemungkinan hanya sementara dan bank sentral AS akan terus mendukung ekonomi.Pada Senin malam, akan dirilis laporan Indeks Pasar Perumahan AS oleh National Association of Home Builders (NAHB) dan berpeluang memengaruhi pergerakan dolar.Sementara dari domestik, pelaku pasar akan mencermati rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kabarnya akan diumumkan hari ini.Dari dalam negeri, terjadi penambahan 44.721 kasus baru covid-19 pada Minggu, 18 Juli 2021 sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 2,87 juta kasus. Sebanyak 73.582 orang meninggal akibat terpapar covid-19.Meski demikian, sebanyak 2,26 juta orang telah dinyatakan sembuh sehingga total kasus aktif covid-19 mencapai 542.236 kasus.(AHL)