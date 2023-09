Rupiah Berpotensi Melemah hingga Rp15.400/USD

baca juga: Ini Penyebab Rupiah Mulai Berani Lawan Dolar AS





Jakarta: Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menyatakan mata uang rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ke arah Rp15.380 hingga Rp15.400 per USD dengan potensi support sekitar Rp15.300 per USD.“Pekan ini, pasar menantikan event penting pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS (The Fed) di Kamis , 21 September 2023, di mana pasar sudah berekspektasi bahwa suku bunga acuan tidak berubah,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin, 18 September 2023.Di sisi lain, pasar melihat potensi bahwa bank sentral AS masih tetap mendukung suku bunga tinggi ke depan karena data-data ekonomi AS yang membaik, terutama inflasi yang belum turun ke target 2 persen.Potensi ini dinilai bisa mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya menjelang pengumuman kebijakan moneter AS.“Tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS (juga) terlihat naik pagi ini. Untuk tenor 2 tahun naik sekitar 5 persen, tenor 10 tahun 1,8 persen, dan 30 tahun 1,0 persen. Kenaikan ini bisa jadi reaksi terhadap dukungan The Fed untuk suku bunga tinggi,” ucap Ariston.Adapun faktor lain yang bisa memperlemah rupiah ialah kondisi harga minyak mentah yang terus naik ke atas USD90 per barel karena Indonesia adalah net importir minyak mentah.Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi melemah 0,13 persen atau 20 poin menjadi Rp15.376 per USD dari sebelumnya Rp15.356 per USD.