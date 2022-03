Rupiah Menguat Lagi Pascapengumuman Suku Bunga The Fed dan BI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada perdagangan hari ini setelah pengumuman kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) dan Bank Indonesia (BI). The Fed menaikkan suku bunga sebanyak 0,25 basis poin (bps) menjadi 0,5 persen, sedangkan BI menahan bunga acuannya di 3,50 persen."Ini adalah pertama kalinya bank sentral menaikkan suku bunga sejak 2018, dan kemungkinan kenaikan pada enam pertemuan yang tersisa pada 2022," ungkap analis pasar uang Ibrahim Assuabi dalam analisis hariannya, Kamis, 17 Maret 2022.Ibrahim mengatakan keputusan The Fed membuat imbal hasil Treasury 10-tahun AS naik ke level tertinggi sejak Mei 2019. Meskipun demikian, dolar AS justru jatuh terhadap mata uang lainnya."Harapan pasar selanjutnya adalah kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, sehingga ikut menenangkan pasar saat ini," tuturnya.Di dalam negeri, Ibrahim menilai keputusan BI mempertahankan suku bunga acuannya didorong oleh fakta bahwa inflasi Indonesia masih terkendali, meskipun mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Pada Februari 2022, Indonesia mencatatkan inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,06 persen, lebih rendah dibandingkan Januari sebesar 2,18 persen.Penetapan suku bunga acuan BI ini juga sejalan dengan perlunya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan terkendalinya inflasi. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang meningkat."Tekanan eksternal yang meningkat ini tak lepas dari ketegangan geopolitik dari negara Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, BI juga akan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi domestik lebih lanjut," jelasnya.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat ke level Rp14.302 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 9,5 poin atau setara 0,07 persen dari posisi Rp14.311 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan bahwa rupiah berada di zona hijau pada posisi Rp14.300 per USD. Rupiah menguat delapan poin atau setara 0,06 persen dari Rp14.308 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.290 per USD atau naik 21 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.311 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi namun ditutup menguat di rentang Rp14.280 per USD sampai Rp14.320 per USD," pungkas Ibrahim.