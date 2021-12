Kurs Rupiah Bakal Bergerak ke Rp14.310-Rp14.375/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah tertekan sinyal kenaikan suku bunga yang lebih cepat oleh bank sentral Amerika Serikat The Fed.Kurs rupiah pagi ini bergerak melemah enam poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.368 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.362 per USD."Sepertinya pasar hari ini akan lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global, terutama dari kebijakan bank sentral negara-negara maju," kata analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi, dilansir Antara, Jumat, 17 Desember 2021.Rully mengatakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.310 per USD hingga Rp14.375 per USD.Rully memperkirakan, kemungkinan akan ada sedikit tekanan dari sisi global setelah The Fed mensinyalkan adanya kenaikan Fed Fund Rate (FFR) lebih cepat pada 2022."Dari dalam negeri masih ditopang oleh surplus neraca perdagangan, ekspektasi surplus neraca transaksi berjalan, dan kebijakan Bank Indonesia yang masih akomodatif dan sekaligus fokus kepada stabilisasi," ujar Rully.Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 3,5 persen. Keputusan tersebut sejalan dengan perlunya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global.Sementara itu, jumlah kasus harian covid-19 di Tanah Air pada Kamis, 16 Desember 2021 kemarin mencapai 213 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 mencapai 4,26 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar covid-19 mencapai 10 kasus sehingga totalnya mencapai 143.979 kasus. Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 234 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,11 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif covid-19 mencapai 4.833 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 149,21 juta orang dan vaksin dosis kedua 105,24 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.