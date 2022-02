Kian Mahal! Harga Emas Antam Dibanderol Rp943 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Selasa terpantau di posisi Rp943 ribu per gram atau naik Rp6.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp937 ribu per gram. Logam mulia mampu merekah di tengah lonjakan Omicron di Tanah Air dan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Mengutip laman Logam Mulia Antam, Selasa, 8 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,5 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp222 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp443 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp887 juta.Sementara itu, harga emas dunia naik ke level tertinggi lebih dari satu minggu pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Kondisi itu didukung oleh kekhawatiran inflasi dan risiko geopolitik yang sedang berlangsung, ketika pasar menunggu data inflasi utama AS untuk isyarat tentang lintasan kenaikan suku bunga Federal Reserve (Fed).Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman April di Divisi Comex New York Exchange, terangkat USD14 atau 0,8 persen, menjadi USD1.821,80 per ons, setelah mencapai tertinggi sesi di USD1.825. Ini adalah poin dan persentase kenaikan satu hari terbesar untuk sejak 19 Januari dan penyelesaian tertinggi sejak 26 Januari.Akhir pekan lalu, Jumat, 4 Februari, harga emas berjangka terdongkrak USD3,70 atau 0,2 persen menjadi USD1.807,80, setelah tergelincir USD6,20 atau 0,3 persen menjadi USD1.804,10 pada Kamis, 3 Februari, dan bertambah USD8,80 atau 0,5 persen menjadi USD1.810,30 pada Rabu, 2 Februari.Reli emas pada Senin, 7 Februari, datang menjelang data inflasi AS yang akan dirilis selama tiga hari ke depan melalui pembacaan Indeks Harga Konsumen Januari. Angka indeks harga konsumen (IHK) sebelumnya menunjukkan kenaikan tahunan 7,0 persen hingga Desember, lonjakan inflasi tertinggi sejak 1982.