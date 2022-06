Kekhawatiran Investor Normal Pascapengumuman The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kekhawatiran dan kecemasan investor terhadap imbas kenaikan suku bunga The Fed dianggap normal.Direktur Center of Economics and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, akibat pengumuman suku bunga The Fed yang eksesif membuat arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia meningkat.Pelaku pasar akhirnya melepas aset berisiko, seperti saham teknologi dan berpindah ke aset yang lebih aman."Investor wajar cemas soal tekanan inflasi di AS , dan risiko suku bunga menimbulkan sinyal resesi ekonomi meningkat diberbagai negara," kata Bhima kepada Medcom.id, Jumat, 17 Juni 2022.Ia menyebutkan pada hari ini indeks dolar Amerika Serikat menguat 8,2 persen menjadi 104.1. Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi I hingga pembukaan perdagangan sesi II terus bergerak melemah.Pada pukul 13.34 WIB, IHSG melemah 1,94 persen ke level 6.913,6. Sedangkan untuk performa indeks sepekan terakhir melemah 2,4 persen."Winter di pasar keuangan nampaknya akan berlanjut sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga AS hingga empat kali tahun ini," ucapnya.Dalam keterangan terpisah, Research Analyst BNI Sekuritas Maxi Leisyaputra menyampaikan, indeks Dow Jones Industrial Average pada perdagangan kemarin ditutup melemah signifikan 2,42 persen, sementara S&P 500 terkoreksi lebih dalam 3,25 persen, bahkan indeks Nasdaq mencatat pelemahan yang sangat signifikan sebesar 4,08 persen."Investor khawatir langkah the Fed dalam mengendalikan inflasi akan membawa ekonomi ke arah resesi. Bursa Eropa seperti FTSE 100, CAC 40 dan Dax Performance Index mengalami pelemahan yang signifikan setelah adanya kenaikan suku bunga the Fed," jelas Maxi.Adapun Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen, sesuai perkiraan. Di luar perkiraan, Swiss National Bank menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin, kenaikan pertama sejak 2007.