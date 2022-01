Perdagangan Pagi, Rupiah Melemah 13,5 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS (USD) pada pembukaan perdagangan Jumat, 14 Januari 2022. Melemahnya mata uang rupiah karena potensi kenaikan suku bunga The Fed yang semakin kencang pada Maret 2022.Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah 13,5 poin ke level Rp14.308 per USD pada pembukaan perdagangan Jumat, 14 Januari 2022. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah sebesar Rp14.307 per USD.Beberapa pejabat Fed berbicara secara terbuka tentang bagaimana memerangi tingkat inflasi yang tinggi dengan pejabat senior Bank Sentral AS Lael Brainard, dengan bank sentral AS memberi sinyal Fed bersiap-siap untuk mulai menaikkan suku bunga pada Maret.Pejabat lain, Presiden Fed Chicago Charles Evans, juga berbicara tentang perlunya kebijakan yang lebih ketat. Sementara Presiden The Fed Philadelphia Patrick Harker juga membahas potensi kenaikan suku bunga Maret."Ketika Brainard mengatakan kita harus melakukan sesuatu, mereka akan melakukan sesuatu," kata Kepala Investasi untuk Commonwealth Financial Network, broker-dealer independen di Waltham, Mass, Brad McMillan.